Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Знищення пускової установки «цирконів» у Криму показало ГУР (ВІДЕО)

24 бер 2026, 16:36
Головно управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео знищення пускової установки російських гіперзвукових ракет «Циркон» у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок «бастіон-м», яка рухалась до позицій. Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «циркон», ще один «бастіон» зазнав ушкоджень, — розповіли у ГУР.

Також внаслідок ударів було вбито та поранено сімох окупантів.

Армія держави-агресора застосовує ракети «циркон» зі складу комплексу «бастіон» передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей. Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано, — додали у ГУР.

Джерело: Ракурс


