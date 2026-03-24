Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212804-znyschennya-puskovoyi-ustanovky-cyrkoniv-u-krymu-pokazalo-gur-video.html

Ракурс

Головно управління розвідки Міноборони України на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало відео знищення пускової установки російських гіперзвукових ракет «Циркон» у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 24 березня майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України вистежили у Криму колону пускових установок «бастіон-м», яка рухалась до позицій. Внаслідок влучних ударів розвідників знищено одну з пускових та дві дороговартісні ракети «циркон», ще один «бастіон» зазнав ушкоджень, — розповіли у ГУР.

Також внаслідок ударів було вбито та поранено сімох окупантів.