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Ракурс
Знищення техніки рашистів, скріншот відео

Українські дрони методично винищують квадроцикли рашистів на Лиманщині (ВІДЕО)

12 чер 2026, 15:12
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На Лиманищині дрони 63-ї окремої механізованої бригади активно винищують ворожу логістику.

Відповідне відео сьогодні, 12 червня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Після нещодавнього «буханкоциду» під приціл пілотів потрапили ворожі квадроцикли, — вказано в описі відео. — Точними ударами наші оператори дронів методично знищують транспорт, позбавляючи його мобільності, можливості підвозити боєприпаси та особовий склад.

Тиждень тому 63-я ОМБр у складі Третього армійського корпусу опублікувала відео знищених у травні на Лиманському напрямку ворожих мікроавтобусів типу «буханка». Зазначається, що у травні українська армія встановила рекорд зі знищеної автомобільної техніки ворога за весь час війни.

Джерело: Ракурс


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