Рашисты 24 марта атакували Винницю, фото: ГСЧС

Последствия российской атаки по Виннице показали ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

24 мар 2026, 21:53
Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вдень атакували безпілотниками Вінницю.

Одна людина загинула, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередніми даними пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Рятувальники вже ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через обстріл, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що на місцях влучань працювали понад 90 рятувальників та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Психологи Служби надали необхідну допомогу 36 людям.

Рашисти 24 березня атакували Вінницю, фото: ДСНС

Нагадаємо, за останню добу рашисти здійснили рекордну повітряну атаку по Україні.

Источник: Ракурс


