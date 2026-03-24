Російські загарбники сьогодні, 24 березня, вдень атакували безпілотниками Вінницю.
Одна людина загинула, ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередніми даними пошкоджено 9 приватних житлових будинків та дві багатоповерхівки. Рятувальники вже ліквідували пожежі, що виникли в житловому секторі через обстріл, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що на місцях влучань працювали понад 90 рятувальників та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Психологи Служби надали необхідну допомогу 36 людям.
Нагадаємо, за останню добу рашисти здійснили рекордну повітряну атаку по Україні.