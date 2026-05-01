Последствия российской воздушной атаки 1 декабря в Винницкой области, фото: Наталья Заболотная

В Винницкой области в результате падения российского БпЛА разрушен дом (ФОТО)

1 мая 2026, 15:04
Російські загарбники сьогодні, 1 травня, вдень здійснили масовану повітряну атаку на Україну з кількох напрямків.

Зокрема, у повітряному просторі Вінницької області під час атаки перебувало 74 БпЛА. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Вона зазначила, що внаслідок падіння БпЛА на Вінниччині зруйновано приватний будинок.

Постраждала жінка, її доставлено у лікарню. Загрози життю не має, — розповіла Заболотна.

Наслідки російської повітряної атаки 1 грудня на Вінниччині, фото: Наталя Заболотна

Нагадаємо, російської атаки сьогодні вдень також зазнав Тернопіль. В результаті частина міста знеструмлена.

Источник: Ракурс


