Наслідки російської повітряної атаки 1 грудня на Вінниччині, фото: Наталя Заболотна

Російські загарбники сьогодні, 1 травня, вдень здійснили масовану повітряну атаку на Україну з кількох напрямків.

Зокрема, у повітряному просторі Вінницької області під час атаки перебувало 74 БпЛА. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Вона зазначила, що внаслідок падіння БпЛА на Вінниччині зруйновано приватний будинок.

Постраждала жінка, її доставлено у лікарню. Загрози життю не має, — розповіла Заболотна.

Нагадаємо, російської атаки сьогодні вдень також зазнав Тернопіль. В результаті частина міста знеструмлена.