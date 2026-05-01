Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ворожі безпілотники атакували Тернопіль, фото: Terminovo

Тернопіль частково знеструмлено після атаки «шахедів»

1 тра 2026, 14:43
999

Російські загарбники сьогодні, 1 травня, вдень здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

Зокрема, ворожі безпілотники атакували Тернопіль, частина міста наразі знеструмлена. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер міста Сергій Надал.

Частина Тернополя без електроенергії: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний, — зазначив він.

Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про вибухи та чорний дим у Тернополі. Надал на своїй Фейсбук-сторінці закликав жителів зачинити вікна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів