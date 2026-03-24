Российские беспилотники массированно атаковали Виннитчину 24 марта, фото: «20 минут»

Російські загарбники сьогодні, 24 березня, атакували безпілотниками Вінниччину, є загиблий та поранені.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Станом на зараз 11 поранених та 1 загиблий внаслідок масованої атаки на Вінниччину. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, — зазначила вона.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок масованої російської атаки на місто загинув чоловік віком 59 років.

Ще — 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування, — зазначив він.

За словами Моргунова, наразі відомо про пошкодження дев’яти приватних будинків, у трьох випадках — значні руйнування. Також зафіксовано пошкодження у двох багатоповерхових будинках внаслідок вибухової хвилі.