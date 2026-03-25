Последствия атаки российских беспилотников, фото: ГСЧС

Российские беспилотники дважды атаковали здание пожарного депо на Сумщине (ФОТО)

25 мар 2026, 13:57
999

На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району російські ударні БпЛА сьогодні, 25 березня, вранці атакували будівлю пожежного депо.

Орієнтовно через годину по підрозділу було завдано повторного удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • будівля значно зруйнована;
  • знищена пожежна техніка, що знаходилася всередині;
  • на момент ударів рятувальники перебували в укритті — обійшлось без жертв.

Це — чергова цинічна та цілеспрямована атака по тих, хто щодня рятує життя! — наголошують у ДСНС.

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


