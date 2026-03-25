Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки атаки російських безпілотників, фото: ДСНС
Російські безпілотники двічі атакували будівлю пожежного депо на Сумщині (ФОТО)
На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району російські ударні БпЛА сьогодні, 25 березня, вранці атакували будівлю пожежного депо.
Орієнтовно через годину по підрозділу було завдано повторного удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- будівля значно зруйнована;
- знищена пожежна техніка, що знаходилася всередині;
- на момент ударів рятувальники перебували в укритті — обійшлось без жертв.
Це — чергова цинічна та цілеспрямована атака по тих, хто щодня рятує життя! — наголошують у ДСНС.