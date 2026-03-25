Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників, фото: ДСНС

Російські безпілотники двічі атакували будівлю пожежного депо на Сумщині (ФОТО)

25 бер 2026, 13:57
На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району російські ударні БпЛА сьогодні, 25 березня, вранці атакували будівлю пожежного депо.

Орієнтовно через годину по підрозділу було завдано повторного удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • будівля значно зруйнована;
  • знищена пожежна техніка, що знаходилася всередині;
  • на момент ударів рятувальники перебували в укритті — обійшлось без жертв.

Це — чергова цинічна та цілеспрямована атака по тих, хто щодня рятує життя! — наголошують у ДСНС.

Наслідки атаки російських безпілотників, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів