Наслідки атаки російських безпілотників, фото: ДСНС

На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району російські ударні БпЛА сьогодні, 25 березня, вранці атакували будівлю пожежного депо.

Орієнтовно через годину по підрозділу було завдано повторного удару. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

будівля значно зруйнована;

знищена пожежна техніка, що знаходилася всередині;

на момент ударів рятувальники перебували в укритті — обійшлось без жертв.