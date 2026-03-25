Наслідки російських ударів по Полтавщині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 березня, атакували безпілотниками Полтавщину.

У Миргородській громаді виникли пожежі на кількох локаціях. Горіли житловий будинок та дві господарчі споруди. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Попередньо, зафіксовані пошкодження навчального закладу, двох магазинів зі складськими приміщеннями, багатоквартирного житлового будинку, приватних домоволодінь та вантажного вагона із зерном, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Полтавської обласної прокуратури повідомляє, що внаслідок російської атаки Незначні травми отримали дві жінки — 1944 та 1989 років народження. Від госпіталізації вони відмовились.

Рашисти атакували область безпілотниками типу «Герань-2».

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину).