На Полтавщині зафіксовані прямі влучання та падіння уламків, фото: ДСНС

Росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами — четверо загиблих

5 тра 2026, 09:39
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 травня, атакували Полтавщину ракетами та ударними БпЛА.

Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Станом на цю годину відомо про 4 загиблих. Співчуття рідним та близьким. Ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна допомога, — розповів він.

Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Без газопостачання залишилися 3 тис. 480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Очільник ДСНС Андрій Даник повідомив, що рашисти вночі завдали повторного ракетного удару по об'єкту газовидобування. В результаті загинули двоє рятувальників, ще 23 рятувальники зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Також загинули двоє працівників об'єкта, ще восьмеро поранені.

Джерело: Ракурс


