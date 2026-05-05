Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по житловому сектору та промисловому об'єкту на Київщині — є постраждалі (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 травня, атакували житловий сектор Броварського району Київської області — травмовано двох людей, їм надано необхідну медичну допомогу.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі — травмовано одну людину.
Наразі пожежу вже ліквідовано.
Прес-служба поліції Київщини повідомляє, що в Броварах пошкоджено багатоповерхівку.
Тілесні ушкодження отримало подружжя: чоловік та жінка. Крім того, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння, — зазначили в поліції.
У Вишгороді пошкоджено автомобіль. Його 55-річний власник також отримав ушкодження.
За фактом воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.