Наслідки російської атаки на Київщині, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по житловому сектору та промисловому об'єкту на Київщині — є постраждалі (ФОТО)

5 тра 2026, 08:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 травня, атакували житловий сектор Броварського району Київської області — травмовано двох людей, їм надано необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі — травмовано одну людину.

Наразі пожежу вже ліквідовано.

Прес-служба поліції Київщини повідомляє, що в Броварах пошкоджено багатоповерхівку.

Тілесні ушкодження отримало подружжя: чоловік та жінка. Крім того, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння, — зазначили в поліції.

У Вишгороді пошкоджено автомобіль. Його 55-річний власник також отримав ушкодження.

За фактом воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


