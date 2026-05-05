Последствия российской атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n213614-rashisty-udarili-po-jilomu-sektoru-i-promyshlennomu-obektu-v-kievskoy-oblasti-est-postradavshie.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 травня, атакували житловий сектор Броварського району Київської області — травмовано двох людей, їм надано необхідну медичну допомогу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі — травмовано одну людину.

Наразі пожежу вже ліквідовано.

Прес-служба поліції Київщини повідомляє, що в Броварах пошкоджено багатоповерхівку.

Тілесні ушкодження отримало подружжя: чоловік та жінка. Крім того, пошкоджень зазнало приватне домоволодіння, — зазначили в поліції.

У Вишгороді пошкоджено автомобіль. Його 55-річний власник також отримав ушкодження.

За фактом воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу.