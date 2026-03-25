В Тернополе задержан подозреваемый в поджоге банка, фото: Нацполиция

Ракурс

У Тернополі вчора, 24 березня, сталася пожежа у відділенні одного з банків на масиві «Сонячний».

Пожежу оперативно ліквідували. Було встановлено, що причиною займання став умисний підпал. Про це повідомляю прес-служби Нацполіції та Тернопільської обласної прокуратури.

Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці відстежили маршрут пересування палія та встановили його місце перебування.

Причетним до злочину виявився 22-річний житель Тернополя. Його затримали.

Як встановили правоохоронці:

тернополянина незадовго до підпалу завербували представники російських спецслужб через сайт знайомств. На сайті він познайомився із дівчиною, але переписка між ними припинилася. Згодом із ним зв’язався «куратор» — представник російських спецслужб, який повідомив, що його нову знайому нібито затримано. Щоб її «звільнити», чоловікові висунули вимогу — здійснити підпал банку;

надалі він отримував від «куратора» детальні вказівки щодо підготовки та вчинення злочину. На банківську картку йому надіслали «завдаток» за виконання завдання;

чоловік купив бензин, прибув на місце та підпалив відділення банку. Увесь цей час «куратор» перебував на онлайн-зв'язку та контролював весь процес.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.