Рада освободила владельцев разрушенного жилья от оплаты коммунальных услуг

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 25 березня, голосами 308 народних обранців підтримала в другому читанні законопроект № 13155 «Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна»

Ухвалений закон врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Він передбачає:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;

звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування, — вказано на сайті Ради.

Зазначається, що ухвалення цього закону дозволить:

забезпечити соціальну справедливість для громадян, житло яких постраждало від війни;

усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об'єкти;

впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.