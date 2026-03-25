Рада звільнила власників зруйнованого житла від оплати комунальних послуг, фото: ua-energy.org

Власників зруйнованого житла звільнять від оплати комунальних послуг — Рада ухвалила закон

25 бер 2026, 15:34
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 25 березня, голосами 308 народних обранців підтримала в другому читанні законопроект № 13155 «Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна»

Про це повідомляється на сайті Ради.

Ухвалений закон врегульовує питання нарахування житлово-комунальних послуг у випадках, коли житло пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Він передбачає:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо будинок пошкоджений або зруйнований і не може використовуватися за призначенням;
  • звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати окремих житлово-комунальних послуг у період, коли об'єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Відповідні положення діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування, — вказано на сайті Ради.

Зазначається, що ухвалення цього закону дозволить:

  • забезпечити соціальну справедливість для громадян, житло яких постраждало від війни;
  • усунути випадки необґрунтованого нарахування комунальних платежів за зруйновані або непридатні для проживання об'єкти;
  • впорядкувати механізм фіксації збитків, що стане важливим елементом для подальших програм відновлення та компенсації.

Реалізація Закону сприятиме захисту прав громадян та вдосконаленню правового регулювання у сфері житлово-комунальних послуг в умовах воєнного стану, — наголошує прес-служба Ради.

Джерело: Ракурс


