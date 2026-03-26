Оккупанты планируют «национализировать» квартиры украинцев на ВОТ, фото: Google Gemini

Ракурс

Російські загарбники планують «націоналізувати» 50 тис. квартир з боргами за комуналку на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це сьогодні, 26 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Несплата за комунальні послуги упродовж одного року — привід для «віджиму» нерухомості росіянами. Вони це узгодили на законодавчому рівні, — зазначив Харченко.

Зокрема, тільки у Луганську, Алчевську та Антрациті загарбники вже знайшли 13 тис. таких квартир. Називають їх безхазяйними, але відповідне попередження для чогось відправили на адреси господарів, — додав він.

За інформацією очільника ОВА, на захоплених у 2014 році територіях Луганщини зі значними боргами за послуги ЖКГ — 50 тис. квартир:

у Луганську — близько 10 тис.;

у Алчевську — 6,4 тис.;

у Сокологірську — 5,8 тис.;

у Сорокиному — 4,9 тис.;

у Кадіївці — 4,2 тис.