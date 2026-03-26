Рашисты планируют «национализировать» 50 тыс. квартир на ВОТ Луганщины — ОВА
Російські загарбники планують «націоналізувати» 50 тис. квартир з боргами за комуналку на тимчасово окупованій Луганщині.
Про це сьогодні, 26 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Несплата за комунальні послуги упродовж одного року — привід для «віджиму» нерухомості росіянами. Вони це узгодили на законодавчому рівні, — зазначив Харченко.
Зокрема, тільки у Луганську, Алчевську та Антрациті загарбники вже знайшли 13 тис. таких квартир. Називають їх безхазяйними, але відповідне попередження для чогось відправили на адреси господарів, — додав він.
За інформацією очільника ОВА, на захоплених у 2014 році територіях Луганщини зі значними боргами за послуги ЖКГ — 50 тис. квартир:
- у Луганську — близько 10 тис.;
- у Алчевську — 6,4 тис.;
- у Сокологірську — 5,8 тис.;
- у Сорокиному — 4,9 тис.;
- у Кадіївці — 4,2 тис.
Міста окупованої Луганщини порожніють, — наголосив він.