Окупанти планують «націоналізувати» квартири українців на ТОТ

Рашисти планують «націоналізувати» 50 тис. квартир на ТОТ Луганщини — ОВА

26 бер 2026, 17:41
Російські загарбники планують «націоналізувати» 50 тис. квартир з боргами за комуналку на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це сьогодні, 26 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Несплата за комунальні послуги упродовж одного року — привід для «віджиму» нерухомості росіянами. Вони це узгодили на законодавчому рівні, — зазначив Харченко.

Зокрема, тільки у Луганську, Алчевську та Антрациті загарбники вже знайшли 13 тис. таких квартир. Називають їх безхазяйними, але відповідне попередження для чогось відправили на адреси господарів, — додав він.

За інформацією очільника ОВА, на захоплених у 2014 році територіях Луганщини зі значними боргами за послуги ЖКГ — 50 тис. квартир:

  • у Луганську — близько 10 тис.;
  • у Алчевську — 6,4 тис.;
  • у Сокологірську — 5,8 тис.;
  • у Сорокиному — 4,9 тис.;
  • у Кадіївці — 4,2 тис.

Міста окупованої Луганщини порожніють, — наголосив він.


Джерело: Ракурс


