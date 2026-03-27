Рашисты атаковали предприятие на Полтавщине — без газа более 5 тыс. абонентов

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне совершили очередную воздушную атаку на Полтавщину, фото: news.pn
Рашисты атаковали предприятие на Полтавщине — без газа более 5 тыс. абонентовhttps://racurs.ua/n212874-rashisty-atakovali-predpriyatie-na-poltavschine-bez-gaza-bolee-5-tys-abonentov.htmlРакурс
Російські загарбники атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі.
Внаслідок пошкодження технологічного обладнання 5 тис. 40 абонентів залишилися без газопостачання.
Про це сьогодні, 27 березня, вранці повідомила прес-служба Полтавської ОВА.
Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило, — зазначили в ОВА.
Прес-служба Полтавської обласної прокуратури повідомляє, що вчора, 26 березня, внаслідок прямих влучань та падіння уламків:
- у Миргородському районі на території приватного домогосподарства пошкоджено два нежитлові приміщення;
- у Полтавському районі — пошкоджено компресорні установки промислового підприємства.
У ніч на сьогодні ворог здійснив повторний удар по підприємству у Полтавському районі, пошкодивши технологічне обладнання.
Обійшлося без постраждалих.
Розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину).