Рашисти атакували підприємство на Полтавщині — без газу понад 5 тис. абонентів

Російські загарбники атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі.

Внаслідок пошкодження технологічного обладнання 5 тис. 40 абонентів залишилися без газопостачання.

Про це сьогодні, 27 березня, вранці повідомила прес-служба Полтавської ОВА.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило, — зазначили в ОВА.

Прес-служба Полтавської обласної прокуратури повідомляє, що вчора, 26 березня, внаслідок прямих влучань та падіння уламків:

у Миргородському районі на території приватного домогосподарства пошкоджено два нежитлові приміщення;

у Полтавському районі — пошкоджено компресорні установки промислового підприємства.

У ніч на сьогодні ворог здійснив повторний удар по підприємству у Полтавському районі, пошкодивши технологічне обладнання.

Обійшлося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (вчинення воєнного злочину).