Украина получит британские бронемашины CVR(T) от Литвы. Фото: МОУ

https://racurs.ua/n212885-litva-peredast-vsu-krupnuu-partiu-britanskih-bronemashin-cvr-t.html

Ракурс

Литва передасть нову партію військової допомоги Україні.

Українське військо отримає від партнерів велику партію британських бронемашин CVR (T). Ці броньовики належать до серія легких британських бронемашин. Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність завдяки легкому корпусу з алюмінієвого сплаву, а також низькому тиску на ґрунт. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Зазначається, що ЗСУ наразі експлуатують три бронемашини CVR (T): FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.

Бронетранспортер FV103 Spartan має масу близько 8 тис. 170 кг й розвиває максимальну швидкість до 75 км/год. Запас ходу цієї техніки становить 510 км. БТР здатний долати схили крутизною до 60%. Машина розрахована на перевезення семи осіб, та озброєна одним кулеметом калібру 7,62-мм.

Розвідувальна машина FV107 Scimitar Mk2 є глибокою модернізацією оригінального Scimitar. Оскільки базою тут є корпус БТР Spartan, то через це бойова маса зросла до приблизно 12 тис. 250 кг. Поверх алюмінієвого корпусу встановлено керамічну броню, додано протимінні сидіння для екіпажу. Озброєння на борту — 30-мм гармата L21 RARDEN зі спареним кулеметом 7,62 мм.

Санітарна бронемашина FV104 Samaritan має броню, але озброєння відсутнє. «Самаритянин» здатний вмістити до чотирьох лежачих поранених або до п’яти-шести сидячих. Екіпаж машини зазвичай складається з двох осіб — водія та медика. Маса машини становить близько 8 тис. 700 кг, максимальна швидкість — до 72 км/год, запас ходу — порядку 480−500 км. Низький силует і гусеничний хід дозволяють Samaritan ефективно діяти на бездоріжжі.

Нагадаємо, в лютому уряд Швеції оголосив про надання пакета військової допомоги для України вартістю 12,9 млрд крон (приблизно 1,2 млрд дол.). Із цієї суми близько 400 млн дол. підуть на закупівлю та передачу зенітно-ракетних комплексів Tridon для боротьби з російськими дронами, а також сенсорів, роботів та зенітних гармат на мобільних платформах.