Последствия российских обстрелов Глуховской общины, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n212916-rashisty-udarili-kabami-po-obschejitiu-v-sumskoy-oblasti-11-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді на Сумщині.

Про це сьогодні, 30 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Під ударом — житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, — наголосив він.

Зазначається, що наразі відомо про 11 постраждалих, серед них — одна дитина. Усіх доставлено до лікарні.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають необхідну допомогу, — зазначив Григоров.

Прес-служба Сумської обласної прокуратури повідомляє, що ворог, за попередніми даними, близько 16.00 скинув керовані авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові.

Унаслідок атаки ворога за медичною допомогою звернулось 9 людей, серед яких і 6-річна дівчинка. Загрози для життя дитини немає. Всім постраждалим надається необхідна допомога, — зазначили в прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).