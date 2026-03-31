На Полтавщине в результате удара российского БпЛА ранены трое полицейских и гражданские

Рашисты атаковали Полтавщину в ночь на 31 марта, фото: Полиция Полтавской области
Російські загарбники сьогодні, 31 березня, вранці завдали удару безпілотником по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів Чугуєва на Полтавщині.
Пошкодження зазнали приміщення підприємства та об'єкт критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила мео Чугуєва Галина Мінаєва.
Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків (переважно скління та дахи), — розповіла Мінаєва.
У частині районів міста після російської атаки зникло світло.
Поранення різних ступенів тяжкості отримали:
- троє поліцейських;
- цивільна жінка.
Крім того, внаслідок обстрілу постраждали ще троє людей — чоловік, жінка та їхня маленька дитина. В усіх трьох гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовились.
Читайте также