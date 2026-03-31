Рашисти атакували Полтавщину в ніч на 31 березня, фото: Поліція Полтавської області

На Полтавщині внаслідок удару російського БпЛА поранені троє поліцейських та цивільні

31 бер 2026, 14:56
Російські загарбники сьогодні, 31 березня, вранці завдали удару безпілотником по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів Чугуєва на Полтавщині.

Пошкодження зазнали приміщення підприємства та об'єкт критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила мео Чугуєва Галина Мінаєва.

Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків (переважно скління та дахи), — розповіла Мінаєва.

У частині районів міста після російської атаки зникло світло.

Поранення різних ступенів тяжкості отримали:

  • троє поліцейських;
  • цивільна жінка.

Крім того, внаслідок обстрілу постраждали ще троє людей — чоловік, жінка та їхня маленька дитина. В усіх трьох гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовились.

Джерело: Ракурс


