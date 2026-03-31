Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Слов’янська (ФОТО)

31 бер 2026, 13:06
Російські загарбники завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська.

Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу, — зазначив міністр.

Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо. Одна працівниця перебуває у тяжкому стані, — додав він.

Усіх постраждалих госпіталізовано.

Наслідки російського удару по Слов’янську, фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, очільник Слов’янської МВА Вадим Лях повідомляв, що рашисти в ніч на 31 березня завдали удару по приватному сектору Слов’янська. Пошкоджено щонайменше 22 приватні будинки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів