Наслідки російського удару по Слов’янську, фото: Олексій Кулеба

Російські загарбники завдали удару по залізничній інфраструктурі Слов’янська.

Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, локомотивне депо, частково вибито вікна будівлі вокзалу, — зазначив міністр.

Залізничники оперативно перейшли в укриття, однак, на жаль, поранено чотирьох працівників локомотивного депо. Одна працівниця перебуває у тяжкому стані, — додав він.

Усіх постраждалих госпіталізовано.

Нагадаємо, очільник Слов’янської МВА Вадим Лях повідомляв, що рашисти в ніч на 31 березня завдали удару по приватному сектору Слов’янська. Пошкоджено щонайменше 22 приватні будинки.