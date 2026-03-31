Росіяни знову атакували Слов’янськ, фото: «Реальна газета»

Рашисти вдарили ФАБами по приватному сектору Слов’янська, троє поранених (ВІДЕО)

31 бер 2026, 11:47
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, завдали удару по Слов’янську на Донеччині двома авіабомбами ФАБ-250.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Вночі ворог знов наніс авіаудар по нашому місту. фАБ-250, дві одиниці. Влучання у приватний сектор. Пошкоджено щонайменше 22 приватні будинки, 3 автівки, — розповів Лях.

Зазначається, що наразі відомо про трьох поранених, серед них 12-річна дівчинка. Усім надано медичну допомогу.

Нагадаємо, вчора, 30 березня, рашисти ударом КАБа пошкодили єдиний на Донеччині пологовий будинок.

Джерело: Ракурс


