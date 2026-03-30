Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти вдарили КАБом по Слов'янську
Російські загарбники сьогодні, 30 березня, об 11.50, вдарили КАБом по центральній частині Слов’янська.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Зазначається, що внаслідок атаки:
- зруйновано навчальний заклад, магазин;
- пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи.
Серед пошкоджених будівель — єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали, — розповів Лях. — Але станом на зараз відомо про одного пораненого — 42-річного чоловіка. Йому надається медична допомога.