Рашисты ударили КАБом по Славянску

Рашисты ударили КАБом по Славянску — поврежден единственный в Донецкой области роддом (ВИДЕО)

30 мар 2026, 16:33
Російські загарбники сьогодні, 30 березня, об 11.50, вдарили КАБом по центральній частині Слов’янська.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Зазначається, що внаслідок атаки:

  • зруйновано навчальний заклад, магазин;
  • пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи.

Серед пошкоджених будівель — єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, ні малеча, ні породіллі, ні медперсонал закладу не постраждали, — розповів Лях. — Але станом на зараз відомо про одного пораненого — 42-річного чоловіка. Йому надається медична допомога.

Источник: Ракурс


