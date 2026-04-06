Рашисты ударили по энергообъектам Черниговщины — большинство районов обесточены

Рашисты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговщины

Російські загарбники сьогодні, 6 червня, вночі та зранку вдарили по енергообʼєктах на Чернігівщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені, — зазначив він. — Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба.

Чаус додав, що енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація.

Прес-служба «Чернігівобленерго» повідомляє, що внаслідок російських атак були пошкоджені енергооб'єкти у у Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах, що призвело до знеструмлень у цих районах, а також у Прилуцькому та Корюківському районах.

Також знеструмлене місто Славутич Київської області, яке територіально розташоване в межах Чернігівщини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА Микола Калашник.

Унаслідок атаки Славутич тимчасово залишився без світла — це близько 21 тисячі людей, — зазначив він. — Вся критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення. Є вода, працюють соціальні заклади — на генераторах. Зв’язок та інтернет залишаються стабільними.

У місті відкриті пункти незламності. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлення.