Удар российского «шахеда», скриншот видео

Рашисты ударили «шахедом» по дому в Харькове — момент попадания попал на видео

6 апр 2026, 15:04
Російські загарбники сьогодні, 6 квітня, вдень вдарили «шахедом» в останній поверх багатоповерхівки у Київському районі Харкова.

Обійшлося без пожежі, у дворі будинку — побиті автівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також сьогодні вдень у Київському районі Харкова сталося влучання ворожого дрона біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував.

Загалом через ворожі обстріли міста сьогодні постраждали п’ятеро людей.

Источник: Ракурс


