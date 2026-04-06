Рашисты ударили «шахедом» по дому в Харькове — момент попадания попал на видео

Удар российского «шахеда», скриншот видео

https://racurs.ua/n213048-rashisty-udarili-shahedom-po-domu-v-harkove-moment-popadaniya-popal-na-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 квітня, вдень вдарили «шахедом» в останній поверх багатоповерхівки у Київському районі Харкова.

Обійшлося без пожежі, у дворі будинку — побиті автівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також сьогодні вдень у Київському районі Харкова сталося влучання ворожого дрона біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував.

Загалом через ворожі обстріли міста сьогодні постраждали п’ятеро людей.