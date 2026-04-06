Рашисти вдарили «шахедом» по будинку у Харкові — момент влучання потрапив на відео

Удар російського «шахеда», скріншот відео

Російські загарбники сьогодні, 6 квітня, вдень вдарили «шахедом» в останній поверх багатоповерхівки у Київському районі Харкова.

Обійшлося без пожежі, у дворі будинку — побиті автівки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Також сьогодні вдень у Київському районі Харкова сталося влучання ворожого дрона біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував.

Загалом через ворожі обстріли міста сьогодні постраждали п’ятеро людей.