  Новини
Наслідки російської атаки на Одесу 6 квітня, фото: Одеська МВА

В Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

6 кві 2026, 11:56
В Одесі сьогодні, 6 квітня, оголошено день жалоби за жертвами нічної російської атаки.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, — вказано в повідомленні.

У день жалоби:

  • на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста з траурними стрічками;
  • підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким, — додали в міськраді.

Нагадаємо, наразі в Одесі відомо вже про трьох загиблих та 15 постраждалих внаслідок російської атаки в ніч на 6 квітня. Серед загиблих та поранених є діти.

Джерело: Ракурс


