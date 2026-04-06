В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Наслідки російської атаки на Одещині, фото: Одеська ОВА

В Одеські внаслідок нічної російської атаки відомо про трьох загиблих та вже щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано.

Про це сьогодні, 6 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, та ще одна жінка 53 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, — розповів Кіпер. — Травми різного ступеню тяжкості отримали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих:

осколкові поранення;

опіки та травми;

отруєння продуктами горіння.

Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється, — додав Кіпер.

Прес-служба ДТЕК повідомляє, що рашисти цієї ночі атакували енергетичний обʼєкт компанії.

Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин. Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси, — розповіли у ДТЕК.

Зазначається, що руйнування значні, відновлення потребуватиме часу.