Последствия удара FPV-дрона по автобусу в Никополе, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n213075-v-nikopole-vozroslo-kolichestvo-jertv-udara-drona-po-avtobusu-foto-video.html

Ракурс

У Нікополі вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російського FPV-дрона по пасажирському автобусу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці, — додав він.

Зеленський наголошує, що рашисти продовжують здійснювати цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту:

Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви.

Він зазначив, що частину ворожих дронів вдається збивати.

Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико, — наголосив Зеленський.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що удар по автобусу з людьми, який рухався до центру Нікополя. було завдано близько 08.30 ранку: