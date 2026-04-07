Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара FPV-дрона по автобусу в Никополе, фото: Нацполиция

В Никополе возросло количество жертв удара дрона по автобусу (ФОТО, ВИДЕО)

7 апр 2026, 14:57
999

У Нікополі вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російського FPV-дрона по пасажирському автобусу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці, — додав він.

Зеленський наголошує, що рашисти продовжують здійснювати цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту:

Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви.

Він зазначив, що частину ворожих дронів вдається збивати.

Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико, — наголосив Зеленський.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що удар по автобусу з людьми, який рухався до центру Нікополя. було завдано близько 08.30 ранку:

  • внаслідок удару смертельні поранення отримав 53-річний чоловік та двоє жінок віком 72 та 56 років;
  • ще одна жінка від тяжких травм померла в лікарні — її особа наразі встановлюється;
  • осколкових поранень та травм зазнали 16 людей віком від 50 до 86 років. Троє чоловіків — у тяжкому стані. Всіх травмованих евакуювали до медзакладу для надання допомоги.

Наслідки удару FPV-дрона по автобусу у Нікополі, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

