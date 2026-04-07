Наслідки удару FPV-дрона по автобусу у Нікополі, фото: Нацполіція
У Нікополі вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару російського FPV-дрона по пасажирському автобусу.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці, — додав він.
Зеленський наголошує, що рашисти продовжують здійснювати цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту:
Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні «сафарі» на людей у Херсоні: щодня є жертви.
Він зазначив, що частину ворожих дронів вдається збивати.
Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико, — наголосив Зеленський.
Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що удар по автобусу з людьми, який рухався до центру Нікополя. було завдано близько 08.30 ранку:
- внаслідок удару смертельні поранення отримав 53-річний чоловік та двоє жінок віком 72 та 56 років;
- ще одна жінка від тяжких травм померла в лікарні — її особа наразі встановлюється;
- осколкових поранень та травм зазнали 16 людей віком від 50 до 86 років. Троє чоловіків — у тяжкому стані. Всіх травмованих евакуювали до медзакладу для надання допомоги.