Последствия российского удара по автобусу в Никопольщине, фото: Днепропетровская ОВА

Россияне второй раз за день ударили дроном по автобусу на Никопольщине — пятеро раненых (ФОТО)

7 апр 2026, 16:04
Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, вдруге за день вдарили дроном по рейсовому автобусу на Нікопольщині, поранені п’ятеро людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут, — розповів він. — Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Наслідки російського удару по автобусу на Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров