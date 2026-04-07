Последствия российского удара по автобусу в Никопольщине, фото: Днепропетровская ОВА
Россияне второй раз за день ударили дроном по автобусу на Никопольщине — пятеро раненых (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, вдруге за день вдарили дроном по рейсовому автобусу на Нікопольщині, поранені п’ятеро людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут, — розповів він. — Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.