Наслідки російського удару по автобусу на Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА
Росіяни вдруге за день вдарили дроном по автобусу на Нікопольщині — п'ятеро поранених (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, вдруге за день вдарили дроном по рейсовому автобусу на Нікопольщині, поранені п’ятеро людей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут, — розповів він. — Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.