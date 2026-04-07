Наслідки російського удару по автобусу на Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни вдруге за день вдарили дроном по автобусу на Нікопольщині — п’ятеро поранених (ФОТО)

7 кві 2026, 16:04
Російські загарбники сьогодні, 7 квітня, вдруге за день вдарили дроном по рейсовому автобусу на Нікопольщині, поранені п’ятеро людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Червоногригорівській громаді пошкоджений мікроавтобус, який обслуговує міжміський маршрут, — розповів він. — Поранені жінка та четверо чоловіків. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Джерело: Ракурс


