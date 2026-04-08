Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение «славянина», скриншот видео

ГУР нейтрализовало последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи (ФОТО)

8 апр 2026, 14:09
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором російських загарбників у тимчасово окупованій Керчі.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба ГУР.

У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України ударами БпЛА вивели з ладу «славяніна» — останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що цей пором відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

У ГУР зазначили. що в березні цього року вже вивели з ладу інший залізничний паром окупантів — «авангард» та завдали «славяніну» пошкоджень.

Системне винищення логістичних спроможностей агресора триває! — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров