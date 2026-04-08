Знищення «славянина», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213101-gur-neytralizuvalo-ostanniy-zaliznychnyy-porom-okupantiv-u-kerchi-foto.html

Ракурс

Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором російських загарбників у тимчасово окупованій Керчі.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба ГУР.

У ніч з 5 на 6 квітня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України ударами БпЛА вивели з ладу «славяніна» — останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що цей пором відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

У ГУР зазначили. що в березні цього року вже вивели з ладу інший залізничний паром окупантів — «авангард» та завдали «славяніну» пошкоджень.