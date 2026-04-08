Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 8 квітня, голосами 253 народних обранців підтримала постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар’ї Володіної.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Володіна була обрана в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі по загальному списку партії «Слуга Народу».

Раніше Володіна подала особисту заяву про складення нею депутатських повноважень.

23 березня Регламентний Комітет Ради підтримав цю заяву. Для того, щоб вона набрала чинності, потрібно було щонайменше 226 голосів народних обранців.