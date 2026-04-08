Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Дніпропетровській області.

у середу, 8 квітня, окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог майже 40 разів обстріляв їх безпілотниками та артилерією. Четверо людей дістали поранень. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

На Нікопольщині російських обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Атаки призвели до пошкодження лікарні, приватних будинків та автомобілів. Постраждали двоє 23-річних чоловіків, які лікуватимуться амбулаторно.

А на Синельниківщині постраждала Васильківська громаді, де були пошкоджені ліцей та автомобілі. Поранень зазнали двоє чоловіків 56 та 64 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня у місті Мена Корюківського району Чернігівщини російський безпілотник влучив по приватній автостоянці. На щастя, ніхто не постраждав. Однак горіли вантажні автомобілі.