Наслідки удару російського БпЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС
Російський безпілотник вдарив по приватній автостоянці на Чернігівщині, загорілися вантажівки (ФОТО)
У місті Мена Корюківського району Чернігівщини вчора, 7 квітня, ввечері, російський безпілотник влучив по приватній автостоянці.
Загорілися вантажні автомобілі. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та поліції Чернігівщини.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Вогонь знищив три транспортні засоби, ще декілька пошкоджені, — розповіли у ДСНС.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Крім того, в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району внаслідок влучання дрона пошкоджені два легкові автомобілі місцевих жителів.
Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
