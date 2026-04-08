Наслідки удару російського БпЛА на Чернігівщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213096-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-pryvatniy-avtostoyanci-na-chernigivschyni-zagorilysya-vantajivky.html

Ракурс

У місті Мена Корюківського району Чернігівщини вчора, 7 квітня, ввечері, російський безпілотник влучив по приватній автостоянці.

Загорілися вантажні автомобілі. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та поліції Чернігівщини.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Вогонь знищив три транспортні засоби, ще декілька пошкоджені, — розповіли у ДСНС.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Крім того, в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району внаслідок влучання дрона пошкоджені два легкові автомобілі місцевих жителів.

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).