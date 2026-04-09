Россияне нанесли удары по поселку в Запорожской области, есть погибший и раненые.

Ракурс

Армія Російської Федерація вчергове атакувала Запорізьку область.

У четвер вранці, 9 квітня, загарбники завдали щонайменше восьми ударів по селищу Балабине у Запорізькому районі. У населеному пункті зруйновані кілька приватних будинків. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу селища одна людина загинула, а четверо зазнали поранень.

Також в ОВА поінформували, що впродовж доби окупанти завдали 804 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував авіацією, БпЛА різної модифікації, реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією. У Запорізькому районі був поранений 58-річний чоловік. Влада отримала 85 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

Нагадаємо, 8 квітня, окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог майже 40 разів обстріляв їх безпілотниками та артилерією. Четверо людей дістали поранень.