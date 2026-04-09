Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни завдали ударів по селищу в Запорізькій області, загиблий та поранені. Фото:

Росіяни обстріляли селище на Запоріжжі — є загиблий та четверо поранених

9 кві 2026, 09:28
Армія Російської Федерація вчергове атакувала Запорізьку область.

У четвер вранці, 9 квітня, загарбники завдали щонайменше восьми ударів по селищу Балабине у Запорізькому районі. У населеному пункті зруйновані кілька приватних будинків. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу селища одна людина загинула, а четверо зазнали поранень.

Також в ОВА поінформували, що впродовж доби окупанти завдали 804 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Ворог атакував авіацією, БпЛА різної модифікації, реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією. У Запорізькому районі був поранений 58-річний чоловік. Влада отримала 85 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

Нагадаємо, 8 квітня, окупанти атакували Нікопольський та Синельниківський райони. Ворог майже 40 разів обстріляв їх безпілотниками та артилерією. Четверо людей дістали поранень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів