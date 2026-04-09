РФ передала Украине тела еще тысячи погибших, фото: Коордштаб

В Україну повернуто тіла (останки) ще 1 тис. загиблих осіб, котрі, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Відповідні репатріаційні заходи відбулися сьогодні, 9 квітня. Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання, — розповіли у Коордштабі.

Зазначається, що проведенню цих репатріаційних заходів посприяв, зокрема, Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, — додали у КШППВ.

Попереднє повернення тіл загиблих відбулося 26 лютого. Тоді до України також повернули 1 тис. тіл загиблих.