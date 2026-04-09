Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео
Сетка и маскировка не спасли рашистов от украинских БПЛА (ВИДЕО)
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках українські БпЛА бригади «Сталевий кордон» знищили низку цілей, зокрема, автомобіль, який намагався врятуватися під антидроновою сіткою.
Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
За результатами бойової роботи пілоти уразили та знищили шість укриттів, артилерійську гармату і транспортний засіб окупантів, який намагався сховатися під антидроновою сіткою, — вказано в описі відео. — Також під час виконання завдань бійці ліквідували двох окупантів.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.