На Курському та Північно-Слобожанському напрямках українські БпЛА бригади «Сталевий кордон» знищили низку цілей, зокрема, автомобіль, який намагався врятуватися під антидроновою сіткою.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

За результатами бойової роботи пілоти уразили та знищили шість укриттів, артилерійську гармату і транспортний засіб окупантів, який намагався сховатися під антидроновою сіткою, — вказано в описі відео. — Також під час виконання завдань бійці ліквідували двох окупантів.