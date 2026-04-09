Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Сітка та маскування не врятували рашистів від українських БпЛА (ВІДЕО)

9 кві 2026, 19:56
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках українські БпЛА бригади «Сталевий кордон» знищили низку цілей, зокрема, автомобіль, який намагався врятуватися під антидроновою сіткою.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

За результатами бойової роботи пілоти уразили та знищили шість укриттів, артилерійську гармату і транспортний засіб окупантів, який намагався сховатися під антидроновою сіткою, — вказано в описі відео. — Також під час виконання завдань бійці ліквідували двох окупантів.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

Джерело: Ракурс


