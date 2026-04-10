Россия может готовить провокации на Пасхальные праздники

https://racurs.ua/n213159-nesmotrya-na-zayavleniya-o-peremirii-rossiya-mojet-gotovit-terakty-sbu-prizyvaet-ukraincev.html

Ракурс

СБУ фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят.

Попри заяви Кремля про так зване «перемир'я», російські спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів і диверсій. Про це попереджає прес-центр СБУ.

У СБУ зазначають, що:

регулярно викривають російську агентуру на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад;

викривають спроби ворога із вербування українців для підготовки терактів і коригування повітряних ударів по цивільній інфраструктурі.

Основними «цілями» окупантів є місця масового перебування людей, незалежно від призначення і розташування мирних об'єктів, — наголошують у спецслужбі.

Зазначається, що правоохоронні органи працюють у посиленому режимі 24/7 та системно протидіють загрозам, про важливою складовою безпеки залишається і пильність та уважність кожного громадянина.

Тож, СБУ закликає українців у період Великодня:

бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

дотримуватися встановленої комендантської години тощо.