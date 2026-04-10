Российский дрон попал в жилую многоэтажку. Фото: Сумская МВА

Російські безпілотники у пятницю, 10 квітня, атакували місто Суми.

Один із ворожих БпЛА влучив у центральній частині обласного центру. Російські військові спрямували дрон-камікадзе прямо у житловий будинок у Ковпаківському районі. Про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та Сумська міська військова адміністрація повідомили у соцмережах.

На місці удару виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Місцева влада попередила про загрозу повторних ударів і закликала містян перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня російські війська вдарили безпілотниками по Конотопській громаді на Сумщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку, також горіли три автомобілі. Було сильно зруйноване нежитлове приміщення. Травми дістали двоє осіб.