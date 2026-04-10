Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Сумщині, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували Конотопську громаду — зайнялася п’ятиповерхівка (ФОТО, ВІДЕО)

10 кві 2026, 11:21
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, атакували безпілотниками Конотопську громаду на Сумщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Серію ударів було нанесено по Конотопській громаді. Через влучання ворожих БпЛА виникла пожежа в 5-поверховому житловому будинку, також палали 3 цивільні автомобілі, — розповіли у відомстві. — За іншою адресою значних руйнувань із подальшим горінням зазнало нежитлове приміщення.

Зазначається, що через загрозу повторних атак роботи з ліквідації наслідків доводилося періодично призупиняти.

Всі осередки горіння ліквідовано.

За попередньою інформацією, травмовано двох людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів